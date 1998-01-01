رام الله تحيي يوم الأسير بمسيرة ومهرجان حاشدين

رام الله / سما /

أحيا المئات من أهالي محافظة رام الله والبيرة، وممثلي الفعاليات والمؤسسات الرسمية والشعبية، اليوم الأربعاء، يوم الأسير الفلسطيني، بمسيرة جماهيرية انتهت بمهرجان حاشد في ميدان الشهيد ياسر عرفات.

وتخلل المسيرة والمهرجان هتافات للمشاركين الذين رفعوا الأعلام الفلسطينية وصور للأسرى وشعارات تضامنية تطالب بالتدخل للإفراج عنهم، وتندد بسياسات الاحتلال بحقهم.

وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، إن قضية الأسرى تأتي على سلم أولويات القيادة والشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن الرئيس محمود عباس يقف دوما الى جانب الأسرى، وأن حريتهم من حرية شعبهم الذي يساندهم ويقف خلفهم، لافتا الى أن المساس بحرية الأسرى هو مساس بحرية الشعب الفلسطيني.

من جهته، اشار رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى أمين شومان، الى أن الوقوف مع الأسرى في هذه اليوم، يهدف لإيصال رسالة وفاء لهم.