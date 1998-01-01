  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

رام الله تحيي يوم الأسير بمسيرة ومهرجان حاشدين

الأربعاء 17 أبريل 2019 05:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله تحيي يوم الأسير بمسيرة ومهرجان حاشدين


رام الله / سما /

أحيا المئات من أهالي محافظة رام الله والبيرة، وممثلي الفعاليات والمؤسسات الرسمية والشعبية، اليوم الأربعاء، يوم الأسير الفلسطيني، بمسيرة جماهيرية انتهت بمهرجان حاشد في ميدان الشهيد ياسر عرفات.

وتخلل المسيرة والمهرجان هتافات للمشاركين الذين رفعوا الأعلام الفلسطينية وصور للأسرى وشعارات تضامنية تطالب بالتدخل للإفراج عنهم، وتندد بسياسات الاحتلال بحقهم.

وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، إن قضية الأسرى تأتي على سلم أولويات القيادة والشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن الرئيس محمود عباس يقف دوما الى جانب الأسرى، وأن حريتهم من حرية شعبهم الذي يساندهم ويقف خلفهم، لافتا الى أن المساس بحرية الأسرى هو مساس بحرية الشعب الفلسطيني.

من جهته، اشار رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى أمين شومان، الى أن الوقوف مع الأسرى في هذه اليوم، يهدف لإيصال رسالة وفاء لهم.

الأكثر قراءة اليوم

استنفار في سجن "ريمون" و قرار بعزل عباس السيد بعد اتصاله مع هنية

مبعوث الرئيس ترامب "يغرد" بشان تسريبات صفقة القرن!

فتح: حماس تمنع شابا مغادرة غزة للعلاج في الضفة

واشنطن تعتمد خريطة لإسرائيل تضم الجولان المحتل وتغرد :"مرحبا بالخريطة الجديدة "

قناة عبرية تزعم : مسؤول كبير بالسلطة يحذر من سيطرة حماس على الضفة

المؤرخ والناشط الاسرائيلي إيلان بابيه يوجه رسالة إلى الأسرى الفلسطينيين..

نتنياهو : زعماء عرب اتصلوا بي وقدموا المباركة بفوزي وأمامنا فرصة كبيرة للتقدم

الأخبار الرئيسية

حماس

قيادي بحماس: سنجبر الاحتلال على الانتصارات القادمة ..ويوجه رسالة لنتنياهو والكنيست مفادها..

نتنياهو وليبرمان - ارشيف

تقدير إسرائيلي: نتنياهو وغزة.. خيارات صعبة بين ليبرمان وحماس

"سما" تكشف عن تفاصيل زيارة وفدي فتح للقاهرة والدوحة ...

تحذير لبناني الى حماس من امكانية اغتيال قادة الحركة

مقرب من نتنياهو يتحدث عن احتلال غزة و اسقاط حماس وهذا ما قاله ..