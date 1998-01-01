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الرئيس الإسرائيلي يتلقى النتائج الرسمية لانتخابات الكنيست الـ 21

الأربعاء 17 أبريل 2019 04:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس الإسرائيلي يتلقى النتائج الرسمية لانتخابات الكنيست الـ 21


القدس المحتلة / سما /

استلم الرئيس الاسرائيلي رؤوفين رفلين بعد ظهر اليوم الاربعاء، النتائج الرسمية لانتخابات الكنيست الحادية والعشرين من رئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي حنان ميلتسر. 

ومن المنتظر ان يستقبل الرئيس ريفلين عند المساء في ديوان رئاسة الدولة في إسرائيل، الشخصية النيابية التي ستكلف رسميًا بمهمة تشكيل الحكومة الجديدة ومن ثم يسلمها كتاب التكليف لتنطلق في عملية تشكيل الحكومة.

ومن المقرر ان يعلن رئيس الدولة رؤوفين ريفلين اليوم رسميا عن تكليف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتشكيل الحكومة القادمة بعد ان ضمن الاخير الأغلبية اللازمة لذلك. وسيسلم الرئيس ريفلين السيد نتنياهو مساء اليوم كتاب التكليف لتشكيل الحكومة.

يشار الى أن خمسة وستين من أعضاء الكتل التي تم انتخابها اوصوا رئيس الدولة بإسناد هذه المهمة الى رئيس الوزراء فيما أوصى خمسة واربعون بتكليف رئيس تحالف "ازرق ابيض" بيني غانتس بتشكيل الحكومة. ولم يوص الممثلون العشرة عن الأحزاب العربية المنتخبة على أي منهما.

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