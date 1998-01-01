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قيادي بحماس: سنجبر الاحتلال على الانتصارات القادمة ويوجه رسالة لنتنياهو والكنيست مفادها..

الأربعاء 17 أبريل 2019 04:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
قيادي بحماس: سنجبر الاحتلال على الانتصارات القادمة ويوجه رسالة لنتنياهو والكنيست مفادها..


غزة / سما /

قال فتحي حماد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، اليوم الاربعاء،  "لقد انتصرت الفصائل ومن خلفها شعبنا في كل الثوابت ثابت الأقصى فانتصرنا في مواجهة البوابات الالكترونية وانتصرنا في حق العودة بمسيرات العودة، وفي هذا اليوم ننتصر في ثابت الأسرى وفي حقهم وفي الوقوف الى جانبهم.

وأضاف خلال كلمة له أمام مقر الصليب الأحمر بغزة: "نبارك لإخواننا الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي هذا النصر المبين الذي انتصروا فيه بعد 20 عاماً من المواجهة لتثبيت حقهم في الاتصال بأهلهم بعد حرمانهم من الزيارات، ولا بد من التأكيد على أمر مهم جداً إذا توحدت الفصائل تحت راية الجهاد والمقاومة وتحت راية الثوابت ننتصر بفضل الله تعالى".

وأوضح  أن "الوحدة والثوابت تحتاج إلى غرفة مشتركة، والغرفة المشتركة على قاعدة المقاومة تحتاج إلى جيش الوحدة والثوابت، بحيث ندعو هنا باسم الأسرى إلى تشكيل جيش الوحدة والثوابت، بحيث يتشكل هذا الجيش من كافة الفصائل المجاهدة حتى يعلم العدو الصهيوني اننا ثابتون ماضون في طريقنا بحيث لا نعطي الدنية لا في الدين ولا في الوطن ولا في الاسرى ولا في المسرى ولا في الاقصى ولا في حق العودة ولا في حيفا ويافا والرملة وصفد".

ووجه حماد رسالة الى  رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو،قال فيها: "من هنا نقول لنتنياهو الذي وعد ترامب صاحب صفقة العصر، نقول لنتنياهو إذا وعدت ترامب بأنك ستسقيه خمراً من تفاح وعنب الجولان فإننا هنا نعدك كفصائل موحدة في غزة أن نسقيك من كأس الهزيمة والعار أن نسقيك من كأس البوار وأن ترحل عن فلسطين في الوقت الذي ننتصر فيه للأسرى".

وتابع: "نقول لأسرانا وأنتم تنتصرون في هذه المعركة انها فاتحة خير لانتصار قادم في صفقة وفاء الاحرار 2 ونقول في هذا المقام اذا لم يقتنع نتنياهو ومؤسساته الامنية والكنيست بما لدينا من أسرى صهاينة أن هذا الباب يبقى مفتوحا لأسر المزيد من الصهاينة الجنود حتى نقنع نتنياهو وكذلك الكابينت والكنيست حتى يقوموا بالتوقع على صفقة الوفاء 2 صاغرين، بمعنى أننا كما اجبرنا العدو الصهيوني على كل هذه الأمور سنجبره على الانتصارات القادمة".

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