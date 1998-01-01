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بشارة يطلع السفير الصيني على آخر مستجدات الوضع المالي

الأربعاء 17 أبريل 2019 03:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
بشارة يطلع السفير الصيني على آخر مستجدات الوضع المالي


رام الله / سما /

أطلع شكري بشارة وزير المالية والتخطيط، اليوم الاربعاء، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى  فلسطين قواه وي، على آخر مستجدات الوضع المالي، والاقتصادي في فلسطين.

وأكد بشارة لدى استقباله السفير الصيني، أهمية العلاقة الثنائية التي تربط بين الصين وفلسطين، والدعم الذي تقدمه الصين للشعب الفلسطيني في المجالات كافة.

وتطرق إلى قرارات الحكومة الإسرائيلية الأخيرة بخصم أموال من عائدات الضرائب الفلسطينية، واستعرض لمحة عن موازنة الطوارئ للعام 2019، مؤكدا أن موقف القيادة والحكومة الفلسطينية ثابت بعدم قبول أموال المقاصة مخصوما منها أي مبالغ غير قانونية وغير متفق عليها مسبقا.

من جهته، اكد السفير الصيني، موقف الصين الثابت والداعم للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وأن الدعم الذي تقدمه جمهورية الصين على كافة المستويات سيستمر ولن يتوقف.

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