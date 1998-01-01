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الوزيرة كيلة تبحث رزمة مشاريع تنوي الوكالة الفرنسية تنفيذها في قطاع الصحة

الأربعاء 17 أبريل 2019 03:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
الوزيرة كيلة تبحث رزمة مشاريع تنوي الوكالة الفرنسية تنفيذها في قطاع الصحة


رام الله / سما /

بحثت وزيرة الصحة مي كيلة، مع الممثلة العامة للوكالة الفرنسية للتنمية في فلسطين كاترينا بونواد، اليوم الأربعاء، رزمة من المشاريع تنوي الوكالة تنفيذها في القطاع الصحي للعام الجاري والأعوام المقبلة في المحافظات الشمالية والجنوبية.

وأشادت وزيرة الصحة بالدعم الكبير الذي تقدمه فرنسا حكومة ومؤسسات للقطاع الصحي الفلسطيني.

وقالت بونواد إن فرنسا تعتزم الدخول في شراكة طويلة الأمد في القطاع الصحي الفلسطيني، بعد أن كان تدخلها متقطعا في السنوات الماضية، مستعرضة تدخلات الجانب الفرنسي في القطاع الصحي على مدار السنوات الماضية من مختلف المؤسسات الفرنسية.

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