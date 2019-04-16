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اللجنة السياسية الفلسطينية في أوروبا تحيي يوم الأسير الفلسطيني

الأربعاء 17 أبريل 2019 03:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
اللجنة السياسية الفلسطينية في أوروبا تحيي يوم الأسير الفلسطيني


مالمو /سما/

احتضنت مدينة مالمو السويدية، اليوم الأربعاء، فعاليات أطلقتها اللجنة السياسية الفلسطينية في أوروبا، لإحياء يوم الأسير الفلسطيني، بمشاركة فلسطينيين وعرب ومتضامنين وممثلين عن منظمات حقوق الإنسان.

وقال قدري ابو بكر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في برقية القيت في الندوة التي اقيمت في جامعة مالمو، "من القدس الى مالمو نرفع الصوت سويا كفى للاحتلال كفى للعنصرية".

واستعرض تاريخ الحركة الأسيرة وجرائم الاحتلال المستمرة بحق المعتقلين مبرزا إحصاءات دقيقة بهذا الشأن، شاكرا المناضل كريم أبو فرهود الذي يسخر وقته وجهده للدفاع عن وطنه وأبناء شعبه من خلال فضح ممارسات الاحتلال وهمجيته".

وتمنى أبو بكر من أحرار الشعوب الأوروبية الضغط على حكوماتهم وبرلماناتهم للتحرك الفوري لدى دولة الاحتلال، لوضع حد لكل الانتهاكات بحق معتقلينا".

بدوره، قال رئيس اللجنة السياسية الفلسطينية في أوروبا كريم أبو فرهود: "إن فجر حرية أسرانا البواسل قادم من دون شك وان إرهاب الاحتلال وسجانيه عابر"، مجددا العهد على الوقوف "بصلابة صمود أسرانا البواسل في سجون الاحتلال، إلى جانب كل الأسيرات والأسرى دونما تردد".

وكانت العاصمة الدانماركية كوبنهاغن قد شهدت فعالية مماثلة أمس 16-4-2019، استعرض فيها المجتمعون تقريرا خاصا عن الأسرى الفلسطينيين المرضى في سجون الاحتلال، الذين يزيد عددهم عن 700، بينهم نساء وأطفال و30 منهم مصابون بالسرطان.

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