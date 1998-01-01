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شاهد ..لماذا زار السيسي قاعدة محمد نجيب؟

الأربعاء 17 أبريل 2019 02:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد ..لماذا زار السيسي قاعدة محمد نجيب؟


القاهرة /وكالات/

 

قال المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا في مصر اللواء نصر سالم، إن مصر بقيادتها لم تبخل على جيشها بأي أسلحة متطورة على أعلى مستوى في العالم.

وأشار سالم إلى أن تفقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم مستوى الكفاءة القتالية في قاعدة محمد نجيب العسكرية يشير إلى مدى جاهزية القوات الموجودة في القاعدة لإدارة الحرب في أي لحظة.

وأضاف سالم، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء، أن قاعدة محمد نجيب تؤمن الاتجاه الاستراتيجي الشمالي لمصر وتضم كل القوات المخصصة لتأمين هذا الاتجاه في ضوء التطوير الذي شهدته القاعدة مؤخرا في كل الفروع الرئيسية للقوات المسلحة.

وتابع أن إظهار مصر قوتها العسكرية يبعث برسالة ردع للآخرين، وذلك من خلال الاستعراضات العسكرية والتدريبات المشتركة.

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