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السعودية والإمارات تعزيان الكويت في الشيخ عبد الله سعود الصباح

الأربعاء 17 أبريل 2019 02:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية والإمارات تعزيان الكويت في الشيخ عبد الله سعود الصباح


الرياض /وكالات/

أعرب العاهل السعودي وولي عهده، ورئيس دولة الإمارات، ونائب رئيس الدولة وحاكم دبي، وولي عهد أبوظبي عن تعازيهم لأمير الكويت في الشيخ عبد الله سعود الصباح الذي نعته الكويت.

وقال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في برقية عزاء بعثها إلى أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح: "علمنا بنبأ وفاة الشيخ عبد الله سعود المالك الصباح، وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي وصادق المواساة، ونسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء".

وجاء في برقية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان: "تلقيت نبأ وفاة الشيخ عبد الله سعود وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي وأصدق المواساة، سائلا المولى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه".

من جانبه، بعث رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ببرقية عزاء مماثلة إلى "أخيه" أمير الكويت معربا فيها عن "خالص مواساته في الفقيد، راجيا من المولى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته".

كما بعث كل من محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة وحاكم دبي، ومحمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، برقيتي تعزية إلى أمير الكويت.

وكان الديوان الأميري الكويتي قد نعى الشيخ عبد الله سعود المالك الصباح عن عمر يناهز 79 عاما.

المصدر: وكالات

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