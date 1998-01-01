الحايك يدعو الحكومة الجديدة لإنهاء مشاكل غزة وتحقيق الوحدة الوطنية

غزة / سما/

دعا رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في قطاع غزة- نائب رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية علي الحايك الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة الدكتور محمد اشتية لضرورة اتخاذ خطوات فعلية ومتصاعدة لإنهاء مشاكل قطاع غزة الاقتصادية, ووضع استراتيجيات وطنية من شأنها إنهاء الانقسام وترسيخ الوحدة الفلسطينية.

وطالب الحايك في تصريح صحفي الحكومة الفلسطينية بضرورة إتباع نهج قوي ومدروس للنهوض بغزة اقتصادياً, ومعالجة أزماتها ومشكلاتها تدريجياً من خلال التخلص من التداعيات الواسعة للحروب والحصار الإسرائيلي والانقسام, والضغط لفتح المعابر وتنشيط حركة التصدير والاستيراد.

وأكد الحايك على ضرورة تبني القطاع الخاص ودعمه, وإيجاد تصور لتوحيد القوانين والقرارات الاقتصادية بين غزة والضفة, وحماية المنتج الوطني, وإعادة إعمار المنشآت المتضررة, وتعويضها وإعطائها حقوقها المالية, لافتاً إلى انه لم يتم إعادة إعمار آلاف المنشآت الصناعية التي تم تدميرها خلال الحروب الثلاثة على غزة, حيث تسبب ذلك بتسريح آلاف العمال, و ارتفاع نسبة البطالة في القطاع.

وأشار الحايك إلى أن العام 2019 قد يشهد المزيد من الانهيارات الاقتصادية والإنسانية حال لم تتحرك الجهات الرسمية والدولية, مناشداً المجتمع الدولي بالعمل الجاد والعاجل لعلاج أزمات قطاع غزة, لتلافي الكارثة الإنسانية, والبدء بتفعيل الخطط الحكومية التنموية.