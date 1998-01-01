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بلدية غزة والصليب الأحمر يوقعان مذكرة تفاهم لدعم مركز الأطراف

الأربعاء 17 أبريل 2019 01:24 م / بتوقيت القدس +2GMT


غزة / سما /

وقعت بلدية غزة والبعثة الدولية للصليب الأحمر، مذكرة تفاهم مشترك لزيادة تطوير عمل مركز الأطراف الصناعية وأجهزة الشلل التابع للبلدية، في إطار مساعي الطرفان للارتقاء بخدمات المركز عبر تقديم خدمات جديدة ومتطورة تخدم المرضى وذوي الإعاقة.

ووقع الاتفاقية رئيس البلدية م. نزار حجازي، في مكتبه بالمقر الرئيس في مدينة غزة، بحضور وفد من اللجنة الدولية للصليب الأحمر ضم نائب منسق الصحة - قطاع غزة آندريه، ومديرة برنامج الصحة النفسية مارين، ومسؤول قسم التأهيل الجسدي د. أحمد موسى.

وحضر عن البلدية مدير عام الشؤون الثقافية والمراكز م. عماد صيام، ومدير مركز الأطراف الأطراف الصناعية محمد دويمة، ومدير وحدة التعاون الدولي محمد الحلبي.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار الشراكة الدائمة بين مركز الأطراف الصناعية وأجهزة الشلل التابع لبلدية غزة واللجنة الدولية الصليب الأحمر، بهدف تطوير العمل داخل المركز وتحسين الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة، والارتقاء بالكادر الفني والإداري.

من جانبه؛ أشاد رئيس البلدية بدور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في دعم ومساعدة البلدية على تقديم الخدمات وخاصة في مركز الأطراف الصناعية، مؤكدًا على الشراكة الحقيقية بين الطرفين في خدمة ذوي الإعاقة وتقديم الدعم النفسي والتأهيل الجسدي اللازم.

واطلع م. حجازي، وفد الصليب الأحمر على الأوضاع الراهنة في المدينة، وتأثيرات ذلك على عمل طواقم البلدية ومركز الأطراف الصناعية.

يذكر أن مركز الأطراف الصناعية التابع لبلدية غزة أنشئ في عهد رئيس البلدية الراحل الحاج رشاد الشوا عام 1976، وهو يقدم الخدمة لذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقة، وتم تطويره وتوسعته في عهد رئيس البلدية السابق م. رفيق مكي، لاستيعاب الزيادة في ذوي الإعاقة.

#بلدية غزة

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