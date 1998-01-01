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بالاسماء.. داخلية غزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح "الخميس"

الأربعاء 17 أبريل 2019 01:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالاسماء.. داخلية غزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح "الخميس"


غزة / سما /

أعلنت داخلية قطاع غزة الأربعاء، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة.

وأفادت الداخلية، أنّ الحافلات المراد سفرها، هي المتبقي من الحافلة الثالثة + الحافلتين: الرابعة والخامسة من كشف (4/15).

وطالبت، بضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم وعدم التأخر عنها.

كما طالبت، بالتواجد غداً الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

لمعرفة كشف الأسماء..كشف المسافرين

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