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غزة: ضبط مصاغ ذهبي سرقه شاب من جده بقيمة 16 ألف دينار

الأربعاء 17 أبريل 2019 01:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: ضبط مصاغ ذهبي سرقه شاب من جده بقيمة 16 ألف دينار


غزة / سما /

 أعلنت مباحث التموين في قطاع غزة، أن قسم الذهب المركزي لديها قام بانجاز قضية سرقة مصاغ ذهبي تُقدر بـ 16 ألف دينار.

وأوضح النقيب حسن أبو العون مسؤول القسم، أن معلومات توصل إليها قسم الذهب تفيد بوجود الفتي "ح - غ" وهو طالب يقوم ببيع أسوارة ذهب في سوق الذهب.

وأضاف أبو العون أنه تم الاشتباه في المذكور ومن خلال التحقيق معه، أفاد بأنه قام بسرقة المصاغ الذهبي من جده حيث قام ببيعه عن طريق أصدقائه "ع - ط" و"ع - و".

وذكر أنه باستدعاء الأخير أقر بمعرفته بأن الذهب مسروق حيث تم تحويل القضية إلى مفتش التحقيق لاستكمال الاجراءات القانونية بحقهم.

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