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اشتية يبحث مع السفير الأردني سبل تعزيز التعاون

الأربعاء 17 أبريل 2019 12:24 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

بحث رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الأربعاء، في مكتبه برام الله، مع السفير الأردني لدى فلسطين محمد أبو وندي، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، عبر اللجنة الوزارية المشتركة في العديد من المجالات، خاصة رفع حجم التبادل التجاري، الأمر الذي سيساهم في إنعاش اقتصاد البلدين.

وبيّن اشتية أن استراتيجية الحكومة ترتكز على تعزيز صمود المواطنين والانفكاك التدريجي في المجال الاقتصادي من الاحتلال الإسرائيلي، إضافة الى اتخاذ قرار وقف التحويلات الطبية الى إسرائيل، والتوجه الى العمق العربي، مشيرا الى ارسال وفد الى الأردن للبحث في هذا الشأن.

وأكد رئيس الوزراء على عمق العلاقة التاريخية والأخوية بين الأردن وفلسطين، والموقف الأردني الثابت والوطني تجاه قضيتنا، مشيدا في الوقت ذاته بمواقف الملك عبد الله الثاني، ودفاعه عن القدس والمقدسات واللاجئين وحل الدولتين.

#محمد اشتية #التعاون

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