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شاهد.. إعلان فيلم الممر الذي يحاكي نكسة "67" يتخطى المليون مشاهدة

الأربعاء 17 أبريل 2019 12:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. إعلان فيلم الممر الذي يحاكي نكسة "67" يتخطى المليون مشاهدة


وكالات / سما /

حقق الإعلان الرسمى لفيلم "الممر" نسبة عالية من المشاهدات بعد تخطيه المليون الأول فى يومين فقط.

وظهر في الفيلم أبطاله أثناء تعرضهم لقذف وقتل من قبل العدو الإسرائيلى، ضمن مشاهد المعارك وأثار الهزيمة ونكسة 67، كذلك ظهر الجنود المصريين الذين يقودهم أحمد عز، وهم يخططون لضرب العدو الإسرائيلى فى عقر دارهم وهزيمتهم فى أغلب المعارك، كما ظهر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر فى بعض المشاهد المسجلة من خطاباته.

فيلم "الممر" من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك فى كتابة السيناريو والحوار أمير طعيمة، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى حرب الاستنزاف، ومن المقرر طرحه بدور العرض السينمائى فى عيد الفطر المقبل، ويشارك فى بطولته، بالإضافة للنجم أحمد عز، النجوم أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسنى، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد والوجه الجديد ألحان المهدى، كما يضم الفيلم هند صبرى، شريف منير، أنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم كضيوف شرف، وألّف الموسيقى التصويرية للفيلم الموسيقار عمر خيرت.

#الممر #فيلم

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