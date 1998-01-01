  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

نقل الرئيس السوداني السابق إلى سجن كوبر واعتقال شقيقه

الأربعاء 17 أبريل 2019 12:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
نقل الرئيس السوداني السابق إلى سجن كوبر واعتقال شقيقه


وكالات

نقلت وسائل إعلام سودانية عن مصادر وصفت بالمطلعة، أن الرئيس المخلوع عمر البشير، ينتظر أن ينقل اليوم إلى سجن كوبر، حيث يقبع عدد من قيادات النظام السابق العليا.

وذكرت المصادر، أن عبد الله البشير شقيق الرئيس المخلوع، وجمال الوالي، القيادي في حزب المؤتمر، وعددا من قادة كتائب الظل وضعوا في سجن كوبر، وأن آخرين جاري نقلهم إليه، وتوقع أن يصل البشير هو الآخر إلى هذا السجن.

في هذه الأثناء، نشرت صحيفة "آخر لحظة" على صفحتها الأولى عنوانا بالعريض يقول "البشير في سجن كوبر"، فيما أفادت صحيفة "التيار" باعتقال مجموعة كبيرة من قيادات حزب المؤتمر الوطني أمس وإحالتهم إلى سجن كوبر، المخصص للسياسيين.

ومن أبرز هؤلاء المعتقلين وفق الصحيفة "عبد الرحمن الخضر والي ولاية الخرطوم الأسبق، رجل الأعمال الشهير جمال الوالي، والي الخرطوم ووزير الدفاع الأسبق الفريق أول ركن عبد الرحيم محمد حسين". 

الأكثر قراءة اليوم

يائير جولان يطرح خطة لحل قضية غزة قبل تدمير حماس ...

استنفار في سجن "ريمون" و قرار بعزل عباس السيد بعد اتصاله مع هنية

مبعوث الرئيس ترامب "يغرد" بشان تسريبات صفقة القرن!

مسؤول امريكي: واشنطن تعرف سلم أولويات حماس ونعارض تقديم "محفزات" لعائلات منفذي العمليات

هنية : تفاهمات غزة يمكن ان تنهار اذا استمر التوتر داخل سجون الاحتلال

المؤرخ والناشط الاسرائيلي إيلان بابيه يوجه رسالة إلى الأسرى الفلسطينيين..

نتنياهو : زعماء عرب اتصلوا بي وقدموا المباركة بفوزي وأمامنا فرصة كبيرة للتقدم

الأخبار الرئيسية

"سما" تكشف عن تفاصيل زيارة وفدي فتح للقاهرة والدوحة ...

تحذير لبناني الى حماس من امكانية اغتيال قادة الحركة

مقرب من نتنياهو يتحدث عن احتلال غزة و اسقاط حماس وهذا ما قاله ..

قناة عبرية تزعم : مسؤول كبير بالسلطة يحذر من سيطرة حماس على الضفة

هآرتس: اتفاق السجون "حل وسط" أجبرت عليه إسرائيل وحماس بضغط مصري