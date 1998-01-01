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مقتل سائح في تايلاند إثر حادثة مروعة!

الأربعاء 17 أبريل 2019 12:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل سائح في تايلاند إثر حادثة مروعة!


وكالات / سما /

سقط سائح كندي من ارتفاع شاهق خلال رحلة إلى تايلاند، وذلك إثر انقطاع حبل معلق في أثناء تزحلقه عليه.

وذكرت مصادر محلية أن قوى الإنقاذ تداعت فورا إلى موقع الحادثة في منطقة "ماي أون"، الواقعة شمال البلاد، وحددت هوية الضحية على أنه المواطن الكندي، سبينسر تشارلز، الذي وصل تايلاند في رحلة سياحية رفقة حبيبته.

وجرت الحادثة الرهيبة عندما قرر تشارلز، الذي يزن 125 كغ، التزحلق على الحبل الذي يرتفع 100 متر عن جدول ماء يمتد تحته، حيث انقطع الحبل المعلق قبل أن يصل السائح إلى الضفة المقابلة، ليسقط ويلقى حتفه على الفور.

وتتابع الشرطة التايلاندية ومديرية السياحة في مقاطعة "تشيانغ ماي"، ملف التحقيق مع الشركة المشغلة للحبل المعلق، والتي تدعى "Flight of the Gibbon Co".

كما أكدت سلطات المقاطعة التايلاندية أن رفات السائح الكندي قد جرى نقلها إلى مشفى "ماهارات"، بانتظار وصول والده لاصطحابها إلى كندا.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها عملاء شركة "Flight of the Gibbon Co"، لحادث خطير على الحبال المعلقة التي تديرها، حيث أصيب 3 سواح بجروح خطيرة إثر سقوطهم، في سبتمتبر 2016.

#سائح #حادثة

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