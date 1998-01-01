  1. الرئيسية
  2. الصحة

علماء يحفزون الدماغ لاستعادة قدرات الذاكرة الضعيفة

الأربعاء 17 أبريل 2019 11:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
علماء يحفزون الدماغ لاستعادة قدرات الذاكرة الضعيفة


وكالات / سما /

لا يزال العلماء يعملون على اختراع دواء من شأنه إعادة الذاكرة إلى البالغين الذين يعانون من فقدانها أو ضعفها بسبب التقدم في العمر.

واقترح العلماء في جامعة بوسطن الأمريكية سبيلا يمكن أن يستعين به البالغون لاستعادة ذاكرتهم، يستخدم أسلوب التحفيز الكهربائي للدماغ، حيث توضع أقطاب كهربائية على الرأس من الخارج، وليس في داخله كما حو الحال عند تطبيق أسلوب التحفيز العميق.

ويرمي هذا الأسلوب إلى استعادة الذاكرة قصيرة الأمد. وتنشط تلك الذاكرة كل مرة نتخذ قرارا ونفكر ونتذكر مشترياتنا على سبيل المثال.

وتبدأ الذاكرة قصيرة الأمد في التلاشي عند بلوغ الإنسان الثلاثين من عمره، وتتدهور عند بلوغ الستين والسبعين، حتى في حال عدم إصابته بالخرف.

وقال العلماء إن تلك العملية قابلة للكبح. واختبر أسلوب التحفيز الخارجي للدماغ على المتطوعين الذين تم تقسيمهم إلى مجموعتين: شباب بسن 20 عاما ومسنون بسن 60-70 عاما.

وظهر بداية أن الشباب يتقدمون على أفراد المجموعة الثانية بقدرات ذاكرتهم. لكن بعد أن أجريت للمسنين 25 جولة من "التحفيز الناعم" الشخصي للدماغ، اختفى الفرق بين المجموعتين. واستمر التعادل بينهما لمدة ساعة واحدة.

وقال العلماء إن هذا الأسلوب يؤثر على آليتين في الذاكرة قصيرة الأمد، تتمثلان في آلية الارتباط وآلية التزامن، اللتين تتم استعادتها بواسطة التحفيز الخارجي للدماغ.

ويعتزم الباحثون إجراء دراسة مدى تأثير التحفيز الكهربائي على بعض الخلايا في الدماغ، وذلك عن طريق إجراء تجارب على الحيوانات لاستيضاح كيفية تأثير التحفيز الطويل للدماغ على شبكات الأعصاب في دماغ البشر.

#الذاكرة

الأكثر قراءة اليوم

يائير جولان يطرح خطة لحل قضية غزة قبل تدمير حماس ...

وفاة معتمر من غزة بمكة المكرمة

استنفار في سجن "ريمون" و قرار بعزل عباس السيد بعد اتصاله مع هنية

مبعوث الرئيس ترامب "يغرد" بشان تسريبات صفقة القرن!

هآرتس : إسرائيل وحماس تستعدّان لتفاهمات تهدئة طويلة المدى

مسؤول امريكي: واشنطن تعرف سلم أولويات حماس ونعارض تقديم "محفزات" لعائلات منفذي العمليات

هنية : تفاهمات غزة يمكن ان تنهار اذا استمر التوتر داخل سجون الاحتلال

الأخبار الرئيسية

"سما" تكشف عن تفاصيل زيارة وفدي فتح للقاهرة والدوحة ...

لبنان يحذر حماس من امكانية ان تغتال اسرائيل قادة الحركة

مقرب من نتنياهو يتحدث عن احتلال غزة و اسقاط حماس وهذا ما قاله ..

قناة عبرية تزعم : مسؤول كبير بالسلطة يحذر من سيطرة حماس على الضفة

هآرتس: اتفاق السجون "حل وسط" أجبرت عليه إسرائيل وحماس بضغط مصري