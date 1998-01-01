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"Acer" تفاجئ عشاق أجهزتها بحواسب لا مثيل لها!

الأربعاء 17 أبريل 2019 11:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"Acer" تفاجئ عشاق أجهزتها بحواسب لا مثيل لها!


وكالات / سما /

استعرضت شركة "Acer" خلال عرض أجرته في نيويورك مؤخرا، مجموعة من الحواسب المتطورة التي أتت بميزات غير مسبوقة.

وأبرز جهاز استعرضته الشركة، هو حاسب "Predator Helios 700" المحمول المخصص لعشاق ألعاب الفيديو، والذي زود بلوحة مفاتيح "HyperDrift" متحركة، تنزلق نحو المستخدم أثناء اللعب لتوفر استنادا أفضل لليدين، وتهوية أكبر للمعالجات لمنع ارتفاع حرارتها.

كما أتى هذا الحاسب بشاشة بمقاس 17.3 بوصة، ومعالج "Intel Core i9" من الجيل التاسع، ومعالج رسوميات "Nvidia GeForce RTX 2080"، وذاكرة وصول عشوائي هي الأقوى حاليا بحجم 64 غيغابايت، وقرص تخزين داخلي "SSD" بسعة 1 تيرابايت. أما سعره فـ 1200 دولار.

والجهاز المميز الآخر الذي شهده العرض، هو حاسب "ConceptD"، والذي طورته "Acer" ليعمل كحاسب مكتبي لمصممي الغرافيك، يمتاز بسرعة كبيرة في التعامل مع البيانات والصور والفيديوهات.

وسيطرح هذا الحاسب بمعالج "Intel Core i9" من الجيل التاسع، ومعالج رسوميات "Nvidia Quadro RTX 4000" عالي الأداء، وذاكرة وصول عشوائي بحجم 64 غيغابايت، ومساحة تخزين داخلية تصل إلى 2 تيرابايت، أما سعره فسيكون 1699 دولارا.

#الحواسب

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