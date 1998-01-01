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لبنان يحذر حماس من امكانية ان تغتال اسرائيل قادة الحركة

الأربعاء 17 أبريل 2019 11:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لبنان يحذر حماس من امكانية ان تغتال اسرائيل قادة الحركة


غزة / سما /

حذرت الحكومة اللبنانية، اليوم الأربعاء، حركة حماس من مغلة تصفية قادة بارزين في الحركة على يد القوات الإسرائيلية، وفقًا لتقارير صادرة عن مسؤولين لبنانيين رفيعي المستوى. 

وقد أصدرت أجهزة الامن اللبنانية هذا التحذير بعد أن رصدت تحركا امنيا إسرائيليا نشطا في المدن الفلسطينية ومخيمات اللاجئين في المنطقة.

وكشف مصدر عربي رفيع إن قوات الأمن اللبنانية نقلت إلى أعضاء حماس رسالة مفادها أنه يجب عليهم توخي الحذر الشديد بعد ملاحظة النشاط الإسرائيلي. 

ووفقًا لذات المصدر، فأن الاجهزة الإسرائيلية تنشط ضد أفراد ومؤسسات تابعة لحركة حماس أو مرتبطة بها، وان طبيعة النشاط تدل على نوايا القيام بعمليات اغتيال.

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