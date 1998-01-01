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"غوغل" تواصل إنتاج الحواسب

الأربعاء 17 أبريل 2019 11:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"غوغل" تواصل إنتاج الحواسب


وكالات / سما /

نفت صحيفة "The Verge" الأخبار التي تتحدث عن عزم شركة "غوغل" التخلي عن إنتاج الحواسب الشخصية واللوحية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأخبار التي انتشرت مؤخرا حول تسريح غوغل للعشرات من موظفي قسم "Create" المتخصص بتطوير التقنيات الخاصة بالحواسب، عارية عن الصحة.

وأكدت الصحيفة أن غوغل، وخلال مؤتمر "Cloud Next 2019" الأخير، أعلنت عن نيتها الواضحة إطلاق سلسلة جديدة من حواسب "Pixelbook" الشخصية، وحواسب "Pixel Slate" اللوحية، وناقشت مستقبل تلك الأجهزة، وتطويرها.

ويتوقع أن تكشف "غوغل" عن هذه الأجهزة خريف العام الجاري، تزامنا مع عرضها للجيل الجديد من هواتف "Pixel"، والتي قد تطلق بـ 3 نسخ.

وكان موقع "Business Insider" قد ذكر مؤخرا أن "شركة غوغل تنوي التخلي عن إنتاج الحواسب، وتسريح موظفي قسم Create وتوزيعهم على أقسام شركة Alphabet القابضة"، دون أن تؤكد الشركة أو تنفي تلك الأخبار.

#الحواسب #غوغل

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