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"مايكروسوفت" تعترف باختراق "Outlook"!

الأربعاء 17 أبريل 2019 11:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"مايكروسوفت" تعترف باختراق "Outlook"!


وكالات / سما /

تواصلت شركة "مايكروسوفت" مع بعض مستخدمي خدماتها الإلكترونية، وأعلمتهم بأن قراصنة إنترنت كانوا قد اخترقوا العديد من حسابات "Outlook" التي تديرها.

وأشارت الشركة إلى أن مجموعة من الهاكرز كانت قد اخترقت حسابات "Outlook"، في الفترة ما بين 1 يناير و28 مارس العام الجاري، وتمكنت من الوصول إلى أسماء المجلدات، وعناوين الرسائل الموجودة في تلك الحسابات، لكن المخترقين لم يستطيعوا قراءة محتوى الرسائل، أو الحصول على كلمات المرور الخاصة بتلك الحسابات.

ولم تستطع مايكروسوفت تحديد عدد حسابات "Outlook" التي تعرضت للاختراق بالضبط، لكنها أكدت أنها بدأت بمعالجة المشكلة واحتواء تبعياتها، وتنصح المستخدمين بتغيير كلمات المرور الخاصة بحساباتهم كإجراء احترازي.

وهذه ليست الفضيحة الأولى التي تتعرض لها "مايكروسوفت" بسبب خدمات البريد الإلكتروني التي تقدمها للمستخدمين، ففي أغسطس العام الفائت، ذكرت شركة "ESET" المتخصصة بأمن المعلومات أن مجموعة من الهاكرز تدعى "Turla"، استغلت "Microsoft Outlook" للوصول إلى العديد من الحواسب بهدف سرقة بيانات سرية لوكالات حكومية أوروبية.

#مايكروسوفت

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