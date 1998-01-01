البرغوثي وسعدات أمضيا أكثر من ربع قرن داخل معتقلات الاحتلال

رام الله / سما /

قال تقرير صادر عن دائرة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح المناضل مروان البرغوثي وأمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين المناضل أحمد سعدات، قد أمضيا حتى الآن أكثر من 25 عاماً على فترات متراكمة داخل معتقلات الاحتلال.

وأشار التقرير، إلى أن البرغوثي كان قد اعتقل عام 1976، وهو على مقاعد الدراسة الثانوية، وقضى خمس سنوات في الاعتقال الأول، لتتوالى الاعتقالات التي زادت عن أحدى عشرة مرة، منها الاعتقال الإداري عام 1985. وخلال الانتفاضة الأولى، ألقت السلطات الإسرائيلية القبض عليه، ورحّلته إلى الأردن ومكث فيها 7 سنوات، ثم عاد ثانيةً إلى الضفة الغربية عام 1994 بموجب اتفاق أوسلو، ليُعاد اعتقاله مرة أخرى بتاريخ 14 نيسان 2002، وقد دخل البرغوثي العام الجاري (2019) عامه الـ 18 داخل سجون الاحتلال، ويقضي حكماً بالسجن لـ 5 مؤبدات وأربعين عاماً.

أما فيما يخص سعدات، فقد بيّن التقرير، أنه قد تعرّض للاعتقال على يد الاحتلال مرات كثر منذ العام 1969. حيث اعتقل في شباط 1969 لمدة 3 شهور، واعتقل في نيسان 1970 لمدة 28 شهرا، واعتقل في آذار عام 1973 لمدة 3 شهور، واعتقل في أيار 1975 لمدة 45 يوما، واعتقل في أيار 1976 لمدة 4 سنوات، واعتقل في تشرين الثاني 1985 لمدة عامين ونصف العام، واعتقل في آب 1989 لمدة 9 شهور، واعتقل في اّب 1992 لمدة 13 شهرا. أما الاعتقال الأخير فكان في 14 آذار 2006، ويدخل سعدات العام الجاري (2019)، عامه الـ 14 في سجون الاحتلال، ويقضي حكماً بالسجن لـ (30) عاماً.

يُذكر أن كلا من البرغوثي وسعدات، كانا قد انتخبا كعضوين في المجلس التشريعي السابق، إلى جانب مركزهم التنظيمي الحالي، وكونهما أبرز قيادات فصائل منظمة التحرير الفلسطينية.