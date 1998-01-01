  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مواقف جديدة وتحذيرات غير مسبوقة

"سما" تكشف عن تفاصيل زيارة وفدي فتح للقاهرة والدوحة ...

الأربعاء 17 أبريل 2019 11:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"سما" تكشف عن تفاصيل زيارة وفدي فتح للقاهرة والدوحة ...


رام الله /سما/

كشفت مصادر فلسطينية مطلعة لوكالة "سما" ان السلطة الفلسطينية ابلغت كلا من قطر ومصر بان كل المساعدات التي تقدم الى قطاع غزة يجب ان تصل من خلال السلطة الفلسطينية ومن خلال موافقة الحكومة التي تم تشكيلها في رام الله مؤخرا برئاسة الدكتور اشتية.

وقالت المصادر ان الوفد الفلسطيني الذي يزور القاهرة حاليا يحمل رسالة واضحة بهذا المضمون مفادها ان السلطة جاهزة للمصالحة فورا حسب اتفاقية اكتوبر 2017 وتوحيد كافة الجهود للوقوف في وجه صفقة القرن موضحة " ان وفد فتح ابلغ مصر بان اي مساعدات لغزة ومشاريع يجب ان تتم من خىلال السلطة وان على حماس ان تسمح بعمل الوزارات في غزة وان عدم السماح لهم بالعمل يعني وقف كافة المشاريع الدولية والتنموية".

واضافات المصادر ان وفدا ضم كل ن وزير الشئون المدنية حسين الشيخ ومدير المخابرات ماجد فرج زار الدوحة مؤخرا وابلغ قطر بالموقف الرسمي الفلسطيني الجديد وان الرسالة للقطريين كانت واضحة بان السلطة جاهزة للمصالحة فورا ولكنها في الوقت ذاته لن تسمح لاي طرف بتجاوزها وان اي محاولة التفافية من قبل جهات او دول او هيئات لن تكون مقبولة وانها ستصب في خدمة  "صفقة القرن ودويلة غزة " والتي تشكل مشروعا يعمل رئيس الحكومة الاسرائيلية نتنياهو والرئيس الاميركي ترامب وبعض الاطراف الاقليمية على تطبيقه لتصفية القضية الفلسطينية.

 

#صفقة القرن #مصر #حماس #السلطة

الأكثر قراءة اليوم

يائير جولان يطرح خطة لحل قضية غزة قبل تدمير حماس ...

وفاة معتمر من غزة بمكة المكرمة

مبعوث الرئيس ترامب "يغرد" بشان تسريبات صفقة القرن!

استنفار في سجن "ريمون" و قرار بعزل عباس السيد بعد اتصاله مع هنية

هآرتس : إسرائيل وحماس تستعدّان لتفاهمات تهدئة طويلة المدى

مسؤول امريكي: واشنطن تعرف سلم أولويات حماس ونعارض تقديم "محفزات" لعائلات منفذي العمليات

هنية : تفاهمات غزة يمكن ان تنهار اذا استمر التوتر داخل سجون الاحتلال

الأخبار الرئيسية

مقرب من نتنياهو يتحدث عن احتلال غزة و اسقاط حماس وهذا ما قاله ..

قناة عبرية تزعم : مسؤول كبير بالسلطة يحذر من سيطرة حماس على الضفة

هآرتس: اتفاق السجون "حل وسط" أجبرت عليه إسرائيل وحماس بضغط مصري

505775M

جرافات الاحتلال تهدم منزل عائلة الشهيد صالح البرغوثي شمال رام الله

غرينبلات

مبعوث الرئيس ترامب "يغرد" بشان تسريبات صفقة القرن!