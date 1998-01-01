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صحفي إسرائيلي: لقد فاز المستوطنون وحل الدولتين لم يعد ممكنا

الأربعاء 17 أبريل 2019 10:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحفي إسرائيلي: لقد فاز المستوطنون وحل الدولتين لم يعد ممكنا


القدس المحتلة / سما /

 قال الصحفي الإسرائيلي اليساري جدعون ليفي الذي ينتقد باستمرار الاحتلال للأراضي الفلسطينية، إن الانتخابات الأخيرة أفرزت حضورا أكبر لليمين المتطرف على حساب معسكر اليسار.

وأضاف في تصريحات له أوردتها صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، "لقد فاز المستوطنون، هذه ليست المرة الأولى، لكنها الأبرز والأخطر، وطرح حل الدولتين لم يعد ممكنا". في إشارة إلى صعود اليمين المتطرف بشكل أكبر.

ووصفت الصحيفة ليفي بأنه معادي للقومية اليهودية وأنه يفضل الديمقراطية والمساواة.

وقلل من نتائج الانتخابات الإسرائيلية، مشيرا إلى أنه لم يكن يتوقع أكثر مما جرى وأن بيني غانتس منافس بنيامين نتنياهو لم يحمل أي أمل جديد للإسرائيليين، لذلك لم يحزن ولم يفرح بالنتائج.

وعن مصير حزب العمل، قال "أعتقد أنه طوال السنوات كان هناك من يعيق نمو شيء جديد، لأنه لم يبق قوة لهذا الحزب، ولا يمثل معسكر السلام".

وأضاف "حزب العمل هو الأب والأم لمشروع الاحتلال، وأعتقد أن المستوطنات هي أكثر مسؤولية على حزب العمل من حزب الليكود". مشيرا إلى أن اليسار فقد نفسه بالبحث عن أهداف سهلة وإهماله للساحة الحقيقية.

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