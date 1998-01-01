النجمة يعلن مكان مواجهته مع هلال القدس

رام الله / سما /

أعلن نادي النجمة اللبناني، عن اتفاق مع نظيره هلال القدس الفلسطيني لخوض مباراتيهما ضمن الجولة الثالثة والرابعة لحساب منافسات المجموعة الأولى من كأس الاتحاد الآسيوي، في مدينة جدة السعودية.

وأكد بيان النجمة أن مباراة الذهاب بالجولة الثالثة ستقام يوم 3 مايو/ آيار المقبل، فيما ستلعب مباراة الإياب يوم 6 من نفس الشهر.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ترك الخيار للناديين لاختيار ملعب المباراتين، بعدما امتنع فريق النجمة عن السفر إلى فلسطين بسبب قوانين الدولة اللبنانية.

ويحتل هلال القدس الفلسطيني المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطة وحيدة من تعادل وخسارة، في حين يتذيل النجمة ترتيب المجموعة بدون نقاط بعدما تعرض لخسارتين.