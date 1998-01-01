حارس "الاخضر" الرفحي يسجل رقما مميزا في كأس غزة

غزة / سما /

تفوق خدمات رفح على نظيره خدمات الشاطئ بركلات الترجيح (4-2), بعد التعادل (0-0) في الوقت الأصلي, ضمن منافسات نصف نهائي كأس غزة.

وشهدت هذه المواجهة تسجيل رقم مميز لمحمود الجزار حارس مرمى خدمات رفح, إذ كانت المباراة الرابعة على التوالي له في بطولة الكأس دون أن يتلقى أي هدف.

وقدّم الجزار "كنجول" عرضا رائعة برفقة "الأخضر" الرفحي في مبارياته الأربعة التي لعبها أمام بيت حانون الرياضي (6-5) بركلات الترجيح عقب التعادل (0-0), وخدمات خانيونس (3-0), وشباب رفح (5-4) بركلات الترجيح بعد التعادل (0-0), وخدمات الشاطئ تواليا.

يشار إلى أن خدمات رفح يواجه اتحاد الشجاعية في النهائي, الاثنين المقبل على ملعب اليرموك بغزة.