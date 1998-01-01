غيابات وازنة عن نهائي كأس غزة

غزة / سما /

صعد فريقا خدمات رفح واتحاد الشجاعية لنهائي كأس غزة, عقب فوزهما على خدمات الشاطئ والصداقة تواليا, ضمن منافسات نصف نهائي المسابقة.

ويلتقي الفريقان في المباراة النهائية الاثنين المقبل على ملعب اليرموك بغزة الساعة الرابعة مساء, وسط وجود غيابات مؤثرة في صفوفهما.

ويغيب عن "الأخضر" الرفحي محمود شيخ العيد, بعد تعرضه للطرد أمام الشاطئ في نصف النهائي, بينما لن يلعب سليمان السكافي مع "المنطار", بسبب حصوله على البطاقة الصفراء الثالثة أمام الصداقة.

يشار إلى أن خدمات رفح هزم الشاطئ بركلات الترجيح (4-2), عقب التعادل (0-0) في الوقت الأصلي, في حين تفوق اتحاد الشجاعية على الصداقة (1-0).