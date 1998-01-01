خدمات رفح والشجاعية لنهائي كأس غزة

غزة / سما /

صعد فريقا خدمات رفح واتحاد الشجاعية لنهائي كأس غزة, عقب فوزهما على خدمات الشاطئ والصداقة تواليا, ضمن منافسات نصف نهائي المسابقة.

وتفوق خدمات رفح على نظيره خدمات الشاطئ بركلات الترجيح (4-2), بعد التعادل (0-0) في الوقت الأصلي.

وفشل الفريقان بالوصول للشباك على مدار 90 دقيقة, قبل أن يحسم "الأخضر" الرفحي بطاقة النهائي لمصلحته من بوابة ركلات الترجيح.

وسجل لـ"الأخضر" بدر موسى, ومعتز النحال, وعمران أبو بلال, ومحمد حجاج, وأهدر محمود النيرب, فيما أحرز لـ"البحرية" محمد السدودي, ومحمد ماضي, وأضاع محمد مهنا, وسليمان العبيد.

أما اتحاد الشجاعية, فحقق فوزا غاليا على الصداقة (1-0).

ويدين "المنطار" بانتصاره إلى سالم وادي الذي سجل هدف المباراة الوحيد (81).

وبهذا ضرب الفائزان موعدا مثيرا في المباراة النهائية الاثنين المقبل على ملعب اليرموك بغزة.