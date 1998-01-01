ميسي وكوتينيو يمنحان برشلونة رقماً مميزاً

وكالات / سما /

تمكن نادي برشلونة الإسباني من تحقيق رقم مميز وفريد من نوعه، وذلك بعد انتصاره على مانشستر يونايتد بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس الثلاثاء، ضمن إياب مسابقة دوري أبطال اوروبا.

وسجل ليونيل ميسي هدفين في الدقيقتين 16 و20، بينما أضاف فيليب كوتينيو الهدف الثالث في الدقيقة 61، مع العلم أن جميع الأهداف الثلاثة، جاءت بتسديدات من خارج منطقة الجزاء.

وذكرت شبكة “أوبتا” المتخصصة في الأرقام والإحصائيات، أن ثلاثية برشلونة في مرمى مانشستر يونايتد جاءت جميعها من خارج منطقة الجزاء، ليعادل رقم تشيلسي الذي سجله على حساب كاراباج أغدام الأذربيجاني في سبتمبر 2017 بثلاثية مشابهة.

وكان لقاء الذهاب بين برشلونة ومانشستر يونايتد على ملعب “أولد ترافورد”، قد انتهى بفوز الفريق الإسباني بهدف نظيف، سجله مدافع اليونايتد لوك شاو بالخطأ في مرماه.

ويلتقي برشلونة في نصف النهائي، مع الفائز من مواجهة ليفربول وبورتو، المقرر إجراؤها مساء اليوم الأربعاء، علماً بأن الأول أنهى لقاء الذهاب على أرضه لصالحه، بهدفين نظيفين.