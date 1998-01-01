التاريخ يهدد توتنهام بالإقصاء قبل مباراة العودة ضد السيتي

وكالات / سما /

تتوجه أنظار عشاق الكرة الأوروبية مساء اليوم الأربعاء إلى ملعب الاتحاد ، حيث سيحل توتنهام ضيفاً على مانشستر سيتي في إياب الدور ربع النهائي مندوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسيكون مانشستر سيتي مطالباً بالفوز بهدفين دون أن يتلق أي هدف من أجل بلوغ الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا ، في حين يكفي توتنهام التعادل بأي نتيجة أو الفوز لانتزاع ورقة العبور للدور القادم.

وخسر فريق السكاي بلوز مبارياته الخمس الأخيرة في المسابقات الأوروبية أمام الفرق الإنجليزية ، وآخرها أمام توتنهام يوم الثلاثاء الماضي عندما سقط (1-0) على ملعب وايت هارت لين بتوقيع هيونج مين سون.

* التاريخ يهدد مسيرة توتنهام في دوري أبطال أوروبا.

أُقصي توتنهام في آخر مرة فاز فيها (1-0) في مباراة الذهاب على أرضه ، حيث تم إقصاؤه على يد كايزرسلوترن في الجولة الثانية من كأس الاتحاد الأوروبي لموسم 1999-2000 بنتيجة (2-1) في مجموع المباراتين.​

وبالإضافة إلى ذلك ، فقد فاز توتنهام في مباراة واحدة فقط خلال الزيارات الثماني السابقة التي قام بها إلى ملعب مانشستر سيتي في جميع المسابقات ، فيما خسر في ست مناسبات وتعادل مرة واحدة فقط.

وفاز توتنهام بقيادة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو في آخر ثلاث مباريات على التوالي في دوري أبطال أوروبا ولم يتلق أي هدف في مرماه ، لكنه لم يفز قبل ذلك في أربعة مباريات متتالية في هذه المسابقة.