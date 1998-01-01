أمران لا يجب على كلوب فعلهما في مباراة الإياب ضد بورتو

وكالات / سما /

ساعات قليلة تفصلنا على بداية اليوم الأخير من الدور الإقصائي الثاني لبطولة دوري أبطال أوروبا، ربع النهائي الذي شهد العديد من النتائج المثيرة كعادة البطولة الأقوى والأغلى أوروبياً.

ليفربول الإنجليزي يحل ضيفاً مساء اليوم الأربعاء على حساب بورتو، في مباراة يدخلها الردز متسلحاً بنتيجة الذهاب التي حققها الردز بالفوز على التنين البرتغالي بثنائية نظيفة.

لا يوجد مستحيل في كرة القدم، هكذا علمتنا المجنونة والساحرة المستديرة، بورتو برأيي يمتلك فرصه التي تحترم للصعود على حساب ليفربول حتى لو كانت أقل نسبياً من الردز.

الأخطاء تؤدي إلى كوارث، أمر غير محسوب من شخص يمكنه أن يهدم حلم فريق كامل ومجهود موسم ، سواء كان قراراً من مدرب قبل وخلال المبارة أو جاء من لاعب.

أرى أن هناك أمران يجب على المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الابتعاد عنهما تماماً وعدم تنفيذهما في مباراة الإياب اليوم ضد بورتو.

التدوير في المكان الخطأ

لا يجب الاستهانة بفريق مثل بورتو خصوصاً على ملعبه الصعب الدراجاو حتى لو كنت متقدماً بثنائية نظيفة قبل بداية المباراة.

بورتو يمتلك أفضل سجل على ملعبه هذا الموسم في دوري أبطال يتفوق على جميع، فاز بجميع مبارياته في الدراجاو بنسبة 100% منذ بداية البطولة وحتى الآن.

ليس فقط ذلك، حيث تعد أخر مرة فشل فيها بورتو بالتسجيل على ملعبه في دوري أبطال أوروبا تعود إلى مواجهته العام الماضي ضد ليفربول، عندما حقق الردز فوزاً كاسحاً بخماسية نظيفة.

بورتو سوف يتطلع إلى تحقيق الفوز الخامس على التوالي في ملعبه الدراجاو في بطولة دوري أبطال أوروبا، الرقم الذي لم ينجح أحد بتحقيقه في القارة العجوز منذ 20 عاماً.

كلوب عليه الابتعاد تماماً عن فكرة التدوير، مثلما فعل في مباراة ليفربول والنجم الأحمر الصربي في دور المجموعات على ملعب الأخير الصعب، ودخل بتشكيلة مختلفة أمام فريق لم يكن يعرف الهزيمة على ملعبه، وبالفعل سقط ليفربول بثنائية نظيفة، وقتها.

التراجع ليس صفة ليفربول

ليفربول دائماً يلعب اسوأ فتراته في المباراة عندما يتراجع ويصبح رد الفعل داخل الملعب وينتظر الخصم حتى لو كانت هذه الطريقة لتأمين النتيجة.

فريق كلوب عليه فرض أسلوبه والضغظ منذ بداية المباراة وعدم ترك فرصة للاعبي بورتو اللعب والسيطرة على وسط الملعب، ومحاولة تسجيل هدف مبكر ينهي اللقاء لصالحهم مبكراً.