حنا : مساندة الاسرى في سجون الاحتلال هي واجب وطني وانساني بالدرجة الاولى

رام الله / سما /

استقبل المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم وفدا من هيئة شؤون الاسرى والمحرريين حيث تم التداول في هذا اللقاء في جملة من القضايا المتعلقة بأوضاع اسرانا ومعتقلينا في سجون الاحتلال .

وقال حنا في كلمته الترحيبية بأعضاء الوفد بأننا نتبنى جملة وتفصيلا المطالب العادلة التي ينادي بها اسرانا ومعتقلينا ونعتقد بأن مساندتهم والوقوف الى جانبهم هو واجب وطني بالدرجة الاولى .

وشكر حنا هيئة شؤون الاسرى والمحررين على ما تبذله من جهد في سبيل ابراز قضية الاسرى العادلة مؤكدا بأننا نقف الى جانبكم والى جانب كل جهد يبذل من اجل اسرانا الابطال كما اننا نقف الى جانب اي مبادرة يتم اطلاقها بهدف الوقوف الى جانب اسرانا ومعتقلينا رموز الحرية والنضال والكفاح من اجل الانعتاق من الاحتلال .