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الاحتلال يهدم منزلا قيد الإنشاء على مدخل جبارة جنوب طولكرم

الأربعاء 17 أبريل 2019 10:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT


طولكرم / سما /

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، منزلا قيد الإنشاء على مدخل قرية جبارة جنوب طولكرم، وهو واحد ضمن عدد من المنازل المهددة بالهدم في المنطقة.

وقال شهود عيان من القرية ، إنهم تفاجأوا منذ ساعات الصباح الباكر، بقوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافتان من الحجم الثقيل تحاصر المكان، في الوقت الذي أغلقت فيه مداخل القرية من الجهتين الشرقية والغربية، ومنعت المواطنين من الدخول إليها او الخروج منها.

وأضافوا، أن أصحاب هذه المنازل تلقوا قبل فترة قصيرة إخطارات من الاحتلال بوقف البناء، قبل أن يتم إبلاغهم قبل أسبوع بالهدم .

#الاحتلال

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