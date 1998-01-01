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فيديو.. أياكس ينهي حلم دوري الأبطال على يوفنتوس ورونالدو

الأربعاء 17 أبريل 2019 10:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. أياكس ينهي حلم دوري الأبطال على يوفنتوس ورونالدو


وكالات / سما /

نجح أياكس أمستردام في إقصاء يوفنتوس من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ، بالفوز عليهم بنتيجة هدفين مقابل هدف في معقله “أليانز ستاديوم” في مدينة تورينو.

وانتهت مواجهة الذهاب في أمستردام بالتعادل الإيجابي بهدفٍ لمثله ، قبل تحقيق أياكس الفوز في تورينو ، ليضع نفسه في نصف النهائي.

وبدأت المباراة بتسجيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدف التقدم للسيدة العجوز في الدقيقة 28 ، لكن مبلغ 105 مليون يورو التي دفعها يوفنتوس من أجله لتحقيق لقب دوري الأبطال اندثر بهدفي أياكس.

وسجل ثنائية الهولنديين كل من دوني فان دي بيخ وماتياس دي ليخت في الدقيقتين 35 و67 على التوالي.

وكان يوفنتوس بحاجة لتسجيل هدفين من أجل خطف بطاقة التأهل بعد تقدم أياكس ، لكنه فشل في إحراز أي هدف ، ليودع المسابقة على يد الفريق الذي أقصى ريال مدريد من دور الستة عشر.

ويلعب أياكس في نصف النهائي مع المتأهل من مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير المقامة مساء الأربعاء ، والتي شهدت فوز “السبيرز” بهدفٍ دون مقابل في الذهاب.

#يوفنتوس #كريستيانو رونالدو #أياكس

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