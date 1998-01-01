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بدء انتخابات مجلس طلبة جامعة بيرزيت

الأربعاء 17 أبريل 2019 10:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بدء انتخابات مجلس طلبة جامعة بيرزيت


رام الله / سما /

بدأ طلبة جامعة بيرزيت، صباح اليوم الأربعاء، انتخاب ممثليهم في مجلس اتحاد طلبة الجامعة.

وتتنافس في الانتخابات على 51 مقعدا في المجلس خمس كتل طلابية، وهي: كتلة الشهيد ياسر عرفات، وكتلة الوفاء الإسلامية، وكتلة القطب الطلابي التقدمي، وكتلة الوحدة الطلابية، وكتلة اتحاد الطلبة التقدمية.

وفتحت صناديق الاقتراع أبوابها في تمام الساعة 8:30 صباحًا، ويحق لكل طالب التوجه للتصويت، وسيتم اخلاء ساحات الجامعة الساعة الرابعة مساء، حيث سيتم اعلان النتائج عند الساعة 7:30.

ويبلغ عدد الطلبة الذين يحق لهم الاقتراع 11800 طالبا في برنامج البكالوريوس، من أصل 14000 طالب.

وقال عميد شؤون الطلبة محمد الأحمد: إن جامعة بيرزيت تحرص على عقد انتخابات مؤتمر مجلس الطلبة سنويا، وتعتبره أحد أهم المناسبات على مدار العام، كونه يمثل إرثا يميز الجامعة ويرسخ ممارسة ديمقراطية وقيم الجامعة ورؤيتها، كما يرسخ مفاهيم التعددية وقبول الآخر.

وأشار الى أن الجامعة توفر مساحة كاملة وحرية لكل الكتل المشاركة في الانتخابات، الأمر الذي ينعكس على الانتخابات لتكون نتائجها نزيهة وشفافة. مبينًا أن الانتخابات تقودها اللجنة التحضيرية لانتخابات مقاعد مؤتمر مجلس الطلبة.

وشهدت الجامعة أمس مناظرة انتخابية بين الكتل المتنافسة، فيما عرضت أول أمس الكتل الطلابية دعايتها وبرامجها الانتخابية.

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