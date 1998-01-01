فيديو.. برشلونة يكتسح مانشستر يونايتد ويتأهل إلى نصف النهائي

وكالات / سما /

حقق فريق برشلونة الإسباني فوزاً كبيراً على حساب نظيره مانشستر يونايتد بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراك التي جمعتهما على ملعب كامب نو في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وحجز برشلونة رسمياً بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي بعد فوزه على مانشستر يونايتد ذهاباً وإياباً في مجموع المبارتين بنتيجة 4-0.

وقدم الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي مباراة خرافية حيث نجح بتسجيل هدفين من أصل ثلاثة أهداف سجلها النادي الكتالوني.

المباراة بدأت سريعاً جداً ودخل الفريقين أجواء اللقاء سريعاً، حيث أضاع ماركوس راشفورد فرصة هدف محقق في بعد مرور 30 ثانية من عمر المباراة قبل أن يستحوذ برشلونة على الكرة.

واحتسب حكم اللقاء الألماني فيلكس ضربة جزاء لصالح برشلونة، بعد تدخل البرازيلي فريد على قد الكرواتي إيفان راكيتيتش داخل منطقة الجزاء.

ولكن صدم حكم الفيديو الفار برشلونة بعدما توجه له الحكم وألغى ضربة الجزاء التي احتسبها الحكم الألماني.

وبعدها بدقائق بدأ سحر الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، الذي نجح بتسجيل هدفين في غضون 5 دقائق ليقتل أمال مانشستر يونايتد بالعودة تحقيق الريمونتادا.

وسجل ليونيل ميسي هدفه وهدف برشلونة الأولى في الدقيقة 16 بعد نجاح الأرجنتيني بالضغط على البرازيلي فريد وافتك منه الكرة وسدد صاروخية أرضية من خارج المنطقة سكنت شباك دي خيا.

وفي الدقيقة 20 أعاد ميسي سحره ولكن هذه المرة بمساعدة من الحارس الإسباني ديفيد دي خيا الذي فشل بالتصدي لتسديدة ميسي الأرضية السهلة ليتقدم برشلونة في الشوط الأول بهدفين نظيفين.

وواصل برشلونة ضغطه وفرض أسلوبه على مانشستر يونايتد في الشوط الثاني، حتى بعد تسجيله هدفين في الشوط الأول وتوسيع مجموع المبارتين إلى ثلاثية نظيفة.

وسجل البرازيلي فيليب كوتينيو هدف برشلونة الثالث من تسديدة صاروخية رائعة كعادة صانع ألعاب ليفربول الإنجليزي السابق في الدقيقة 61 من عمر الشوط الثاني، لينتهي اللقاء بفوز النادي الكتالوني بثلاثية دون رد.

وينتظر برشلونة في الدور نصف النهائي الفائز من مباراة ليفربول ضد بورتو المقرر لها غداً.