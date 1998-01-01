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الاحتلال يعتقل 5 شبان من الجلزون

الأربعاء 17 أبريل 2019 09:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، خمسة شبان من مخيم الجلزون شمال مدينة رام الله.

وأفاد مركز الجلزون للإعلام المجتمعي، في بيان له، بأن قوة كبيرة من جنود الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت فجر اليوم الأربعاء، مخيم الجلزون شمال مدينة رام الله، واعتقلت 5 شبان بعد مداهمة العديد من المنازل وتدمير محتوياتها، والمعتقلون هم: محمد وليد أبو حلوة، ومصطفى جمال الرمحي، وأمجد رياض صافي، والشقيقان مالك ومحمد هشام أبو خليفة.

وأشار المركز إلى أن مواجهات اندلعت بين قوات الاحتلال وشبان في المخيم.

#الاحتلال

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