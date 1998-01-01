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الاحتلال يعتقل سبعة مواطنين ويستدعي آخر في بيت لحم

الأربعاء 17 أبريل 2019 09:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT


بيت لحم / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الأربعاء، سبعة مواطنين بينهم اسير محرر، وشقيقان، وسلمت شابا بلاغا لمراجعة مخابراتها.

وأفادت مصادر امنية ، بان قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: الأسير المحرر علي مصطفى صلاح (36 عاما)، والشقيقين قصي ومحمد علي عيسى، ومحمود إبراهيم صلاح (23 عاما)، بعد أن سلّم الأخير نفسه من أجل الافراج عن شقيقه أحمد، وجميعهم من بلدة الخضر جنوب بيت لحم، بعد دهم منازل ذويهم، وتفتيشها.

كما سلمت الشاب احمد محمود عيسى من بلدة الخضر، بلاغا لمراجعة مخابراتها في مجمع مستوطنة "غوش عصيون" جنوبا، بعد دهم منزله وتفتيشه.

وفي السياق ذاته أشار المصدر، الى ان الاحتلال اعتقل في منطقة الكركفة وسط بيت لحم محمد جميل زواهرة (22 عاما)، إضافة إلى بشار سليمان الرشايدة (22 عاما )، وليث هاشم عودة (25 عاما )، من قرية الرشايدة، شرق بيت لحم، بعد ان داهمت منازلهم، وفتشتها .

#الاحتلال

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