وفاة سيدة وطفل وإصابة ثلاثة في حادثي سير برفح

غزة / سما /

افادت شرطة المرور في غزة ، أن سيدة وطفلا توفيا، وأصيب ثلاثة مواطنين آخرين، جراء حادثي سير منفصلين وقعا في رفح جنوب قطاع غزة مساء الثلاثاء.

وقال مفتش تحقيقات حوادث المرور في قطاع غزة، المقدم مقدم فهد حرب، ان حادثي طرق منفصلين وقعا عند حوالي الساعة التاسعة من مساء الثلاثاء في محافظة رفح، تسبب الحادث الاول بوفاة المواطنة سامية ربحي الشوا (59 عام)، واصابة طفل من نفس العائلة يبلغ من العمر 12 عاما، بجروح خطيرة. كما وتسبب الحادث الاول عن اصابة شخصين من نفس العائلة ايضا بحالة بجروح حرجة، موضحا ان الحادث وقع على طريق صلاح الدين، بعد اصطدام مركبة من نوع ميتسوبيشي كانت تقل هؤلاء المواطنين من معبر رفح إلى محافظة غزة بعامود حديد مثبت على الجزيرة الفاصلة، بعد ان فقد سائقها السيطرة عليها.

واشار حرب الى ان الحادث الثاني، تسبب بوفاة الطفل عبدالله طلب أبو الحصين (5 سنوات)، بعد ان دهسته مركبة أجرة من نوع مرسيدس في محافظة رفح ايضا.