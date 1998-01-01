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شرطة الاحتلال تعتقل زوجة شيخ العراقيب وحفيده القاصر

الأربعاء 17 أبريل 2019 07:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شرطة الاحتلال تعتقل زوجة شيخ العراقيب وحفيده القاصر


القدس المحتلة / سما /

اعتقلت شرطة الاحتلال فجر اليوم الأربعاء مسنة وقاصر من قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في النقب، وجرى تحويلهما للتحقيق في مقر شرطة بئر السبع، دون أن تفصح الشرطة عن أسباب ودوافع الاعتقال.

وقال عزيز الطوري إن "قوات من وحدة يوآب الشرطية اقتحمت قرية العراقيب واعتقلت أمي وابني سعيد واقتادتهم إلى وحدة التحقيق في بئر السبع".

ويأتي ذلك، في الوقت الذي هدمت آليات وجرافات السلطات الإسرائيلية مساكن قرية العراقيب وشردت سكانها قبل عدة أيام للمرة الـ142 على التوالي.

ويصر أهالي العراقيب على البقاء في قريتهم وإعادة بناء الخيام والمساكن والتصدي لمخططات تهجيرهم من قريتهم.

وتلاحق السلطات الإسرائيلية سكان القرية الذين يرفضون المساومة على الأرض، عدا هدم منازلهم وحرث وتدمير المحاصيل الزراعية يتم فرض عقوبات وغرامات مالية عليهم بحجة البناء دون تراخيص، فيما يقضي الأسير صياح الطوري (68 عاما) شيخ قرية العراقيب، عقوبة السجن لعدة أشهر لدوره بالتصدي وإفشال مخططات هدم القرية.

ودخل الشيخ الطوري سجن الرملة لقضاء محكوميته بالحبس الفعلي 10 أشهر، في نهاية كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي، بعدما فرضت محكمة الصلح في بئر السبع، قرارا بسجنه بعد أعوام عديدة من النضال الذي يخوضه أهالي العراقيب في المسار القضائي بالمحاكم الإسرائيلية.

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