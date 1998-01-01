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المسماري: نخوض حربا ضد الإرهاب وندعو قطر لوقف تدخلاتها في الشأن الليبي

الثلاثاء 16 أبريل 2019 10:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
المسماري: نخوض حربا ضد الإرهاب وندعو قطر لوقف تدخلاتها في الشأن الليبي


طرابلس /سما/

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن المعارك التي يخوضها الجيش منذ صباح اليوم الثلاثاء، تركزت ضد تنظيمي داعش والإخوان الإرهابيين، داعيا قطر لوقف تدخلاتها في الشأن الليبي.

وأوضح المسماري في مؤتمر صحفي عقده لمتابعة مستجدات عملية، "طوفان الكرامة"، أن الاشتباكات التي خاضها الجيش اليوم كانت ضد الجماعة الإرهابية المرتبطة بالقاعدة، وتنظيمي داعش والإخوان الإرهابيين.

وأكد أن هذه المعارك،"تظهر أن القتال هو بين الليبيين والإرهاب بكل أشكاله".

وتخوض قوات الجيش الوطني الليبي منذ أيام عملية "طوفان الكرامة" لتحرير العاصمة الليبية، طرابلس، من الميلشيات والجماعات المسلحة التي تلقى دعما خارجيا.

وأفاد المسماري، "إن ميليشيات طرابلس قامت بشن 6 غارات جوية اليوم، استهدفت 5 منها مواقع مدنية، وموقع واحد يعود إلى القوات المسلحة، دون تسجيل إصابات".

وأوضح "الطائرات المعادية التي أقلعت من الكلية الجوية في مصراتة، استهدفت مدينة هون، في الجفرة، بغارتين جوتين، الأولى على مقر الهجرة غير الشرعية، والغارة الثانية على متنزه عائلي في المدينة"، مشيرا إلى عدم وقوع إصابات

وأشار إلى أن الغارة على منطقة غريان، جنوب طرابلس، استهدفت حيا سكنيا، يوجد فيه منزل عمدة غريان الذي أعلن دعمه للقوات المسلحة.

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