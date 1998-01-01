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البحرين تسجن 138 مواطنا بين ثلاث سنوات والمؤبد وتجردهم من جنسيتهم

الثلاثاء 16 أبريل 2019 09:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
البحرين تسجن 138 مواطنا بين ثلاث سنوات والمؤبد وتجردهم من جنسيتهم


المنامة /سما/

أعلن المستشار البحريني أحمد الحمادي، رئيس نيابة الجرائم "الإرهابية" إن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة حكمت، اليوم الثلاثاء، على 138 بحرينياً بالسجن من ثلاث سنوات إلى مدى الحياة وجردتهم من جنسيتهم، لإدانتهم "بتأسيس والانضمام إلى جماعة إرهابية".

والمدانون وهم من الشيعة وفق مصدر قضائي، هم من بين 169 شخصاً حوكموا في هذه القضية، ووجهت إليهم كذلك تهمة إقامة صلات بالحرس الثوري في إيران.

وهذه هي أكبر مجموعة تدان وتجرد من جنسيتها خلال محاكمة واحدة، منذ بدء الملاحقات القضائية ضد معارضين شيعة بعد احتجاجات 2011، وفق المعهد البحريني للحقوق والديموقراطية.

وقال المستشار الحمادي إن المدانين حاولوا تشكيل تنظيم تحت مسمى "حزب الله البحريني" شبيه بحزب الله اللبناني.

وحكم على 69 منهم بالسجن مدى الحياة، و39 بالسجن عشر سنوات. أما الباقون فحكم عليهم بالسجن بين سبع وثلاث سنوات. ومن بينهم واحد فقط لم يتم تجريده من جنسيته البحرينية.

وبرئ ثلاثون من المتهمين في هذه المحاكمة التي أدانتها منظمة العفو الدولية.

وتشهد البحرين اضطرابات متفرقة وتحركات لمجموعات معارضة منذ قمع احتجاجات 2011 التي كانت وراءها الغالبية الشيعية في بلد تحكمه عائلة سنية.

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