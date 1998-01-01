نابلس: سلطات الاحتلال تحول مئات الدونمات إلى محمية طبيعية

نابلس / سما /

أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على تحويل مئات الدونمات الزراعيه الى محمية طبيعية في المنطقة الشرقيه من خربة يانون جنوب نابلس .

وقال غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة، "ان ما يسمي بالإدارة المدنيه قامت بمصادرة مئات الدونمات الزراعيه التى يملكها المواطنون في خربة يانون ولكن تحت مسميات مختلفه وهذه المرة اخترعت اسم محمية طبيعة حيث طالبت المواطنين بمنع دخول هذه المناطق" .

وأكد دغلس ان في محيط المنطقة يقيم عشرات المستوطنين من عدة جهات وان هذا القرار يأتي لخدمة المستوطنين المتطرفين.

وأضاف مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة ان قرار الاحتلال الإسرائيلي يشكل سابقة وخطوة اولى نحو مصادرة المزيد من أراضي المواطنين لخدمة المستوطنين المتطرفين بشكل خاص والاستيطان في الضفة الغربيه بشكل عام .