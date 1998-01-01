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قافلة مساعدات اردنية إلى قطاع غزة..

الثلاثاء 16 أبريل 2019 09:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
قافلة مساعدات اردنية إلى قطاع غزة..


غزة / سما /

سيرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، اليوم الثلاثاء، قافلة مساعدات إنسانية بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، إلى قطاع غزة.

وتتكون القافلة من سبع شاحنات و"براد" تحمل على متنها أدوية وملابس وأجهزة طبية ومستلزمات طبية بتبرع من مؤسسات المجتمع المدني وشركات الأدوية الأردنية، وسيتم تسليمها إلى المستشفى الميداني الأردني العسكري، ووزارة الصحة الفلسطينية، وجمعية الوئام الخيرية.

وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية أيمن رياض المفلح: "تلبية للتوجيهات الملكية السامية بتأمين وتزويد الأشقاء في فلسطين باحتياجاتهم، بما يخفف عنهم الوضع الراهن ويدعم من صمودهم، ونحن في الهيئة على استعداد تام لاستقبال التبرعات العينية والطبية، والتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، لإيصال هذه المساعدات إلى الأخوة في فلسطين."

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