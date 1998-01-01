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القمر الوردي ظاهرة فلكية ساحرة نهاية هذا الاسبوع

الثلاثاء 16 أبريل 2019 08:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
القمر الوردي ظاهرة فلكية ساحرة نهاية هذا الاسبوع


غزة / سما/

تحدث هذه الظاهرة مرة واحدة في العام، ومن المتوقع أن تبدأ في الساعة 12:12 بتوقيت غرينتشيوم 19 أبريل الجاري، التي توافق يوم الجمعة.

وسيكون القمر الوردي، الاكتمال الرابع للقمر هذا العام 2019، وسيصل البدر إلى ذروته في تمام الساعة 12.12 بتوقيت غرينتش، ليستمر طوال الليل.

ويمكن مشاهدة القمر الوردي في مناطق مختلفة من العالم، ومن بينها المنطقة العربية.

وسيكون في وسع الأميركيين الذين يشقون طريقهم إلى عملهم صباح الجمعة متابعة الظاهرة، التي تصل إلى ذروتها الساعة 7:12 بتوقيت شرق الولايات

وتحدث هذه الظاهرة الطبيعية عندما يقع القمر على الجانب الآخر من الأرض مثل الشمس، وهذا يعني أن وجهه سيضاء بالكامل، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وللحصول على أفضل فرصة لرؤيتها، يفضل التوجه إلى منطقة بها القليل من الأضواء، حتى يظهر القمر بشكل أكثر سطوعا.

واشتق اسم القمر الوردي نظرا لتزامنه مع موسم الزهور في فصل الربيع، حيث تنتشر الورود وردية اللون في الولايات المتحدة وكندا بشكل كبير.

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