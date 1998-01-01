الرئيس يستقبل وفدا من "الشبيبة الطلابية" في جامعة القدس

رام الله / سما /

استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم الثلاثاء، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وفدا من حركة الشبيبة الطلابية في جامعة القدس.

وهنأ الرئيس، الشبيبة، الذراع الطلابي لحركة "فتح"، بالفوز في انتخابات مجلس اتحاد طلبة جامعة القدس، بحصولها على 31 مقعدا.

وأكد الرئيس أهمية استمرار الحياة الديمقراطية، قائلا: "إن هذه الديمقراطية التي نتغنى بها دوما ونطالب بتطبيقها تبدأ من الجامعة، ونحن فخورون بهذا العرس الديمقراطي وفوز الشبيبة الطلابية في الانتخابات".

وأعرب الرئيس عباس، عن تمنياته للمجلس الجديد بالنجاح في خدمة الطلبة أولا، ورفع مكانة الجامعة.