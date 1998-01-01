  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

موغيريني: الاتحاد الأوروبي لن يعترف أبدا بسيادة إسرائيل على أي أرض احتلتها

الثلاثاء 16 أبريل 2019 07:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
موغيريني: الاتحاد الأوروبي لن يعترف أبدا بسيادة إسرائيل على أي أرض احتلتها


بروكسل /سما/

 جدد الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، التأكيد على أنه لن يعترف "أبدا" بسيادة إسرائيل على أي أرض احتلتها.

وأدانت مفوضة السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، خلال جلسة استماع أمام البرلمان الأوروبي بشأن قضايا السياسة الخارجية، اليوم الثلاثاء، سياسة توسيع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة في الضفة الغربية، قائلة: "نعتبر هذه السياسة غير قانونية ومخالفة للمعايير الدولية".

وقالت: "الاتحاد الأوروبي يعتبر أن السلام في الشرق الأوسط يجب أن يستند إلى حل سلمي للصراع على أساس مبدأ الدولتين"، مضيفة: "هدفنا الاستراتيجي هو دعم هذه الخطة لإيجاد حل الدولتين والحفاظ على إمكانية إجراء مفاوضات جديدة بين إسرائيل وفلسطين ".

وقالت: "بالنسبة لاعتراف الولايات المتحدة بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان، فإن موقف الاتحاد الأوروبي بسيط وواضح: الاتحاد الأوروبي لا ولن يعترف بسيادة إسرائيل على أي أرض احتلتها، وهذا ينطبق أيضا على مرتفعات الجولان. حاليا هناك 5 دول من الاتحاد الأوروبي تجتمع في مجلس الأمن بنيويورك، قد أعربت عن موقفنا من مرتفعات الجولان في بيان مشترك".

الأكثر قراءة اليوم

شاهد : الفيديو الذي حرم وفدا إسرائيليا من زيارة البحرين

مسؤول أميركي يزور "الحدود الاسرائيلية" مع غزة ومصر .. لماذا ؟

جيش الاحتلال ينشر منظومة "مارس" الاستخبارية على حدود غزة وهذه ابرز مهامها ..

وفاة معتمر من غزة بمكة المكرمة

واشنطن تعزز حماية سفاراتها وقواتها قبيل نشر "صفقة القرن"

يائير جولان يطرح خطة لحل قضية غزة قبل تدمير حماس ...

بالفيديو والصور.. حريق هائل في كاتدرائية نوتردام التاريخية في فرنسا

الأخبار الرئيسية

هنية وعباس

هنية يبعث برسالة الى الرئيس محمود عباس وهذا مفادها...

سيلز

مسؤول امريكي: واشنطن تعرف سلم أولويات حماس ونعارض تقديم "محفزات" لعائلات منفذي العمليات

هنية : تفاهمات غزة يمكن ان تنهار اذا استمر التوتر داخل سجون الاحتلال

هآرتس : إسرائيل وحماس تستعدّان لتفاهمات تهدئة طويلة المدى

دحلان في ذكرى ابو جهاد : لا سلام دون دولة فلسطينية وعاصمتها القدس وحق اللاجئين بالعودة