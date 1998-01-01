العراق: مقتل وإصابة 5 جنود في انفجار عبوة ناسفة

بغداد /سما/

أعلن مصدر عسكري عراقي، اليوم الثلاثاء، مقتل واصابة خمسة جنود عراقيين في انفجار عبوة ناسفة شمال غربي الموصل/ 400 كيلومترا شمال العاصمة بغداد.

وقال المقدم علي البياتي بإعلام الجيش العراقي، إن "انفجار عبوة ناسفة استهدف دورية للجيش العراقي بناحية المحلبية، 90 كيلومترا شمال غرب الموصل، وأسفر عن مقتل جنديين اثنين واصابة ثلاثة آخريين بجروح متفاوت نقلوا على إثرها لمستشفى الناحية لتلقي العلاج".

ومازالت مناطق عديدة من محافظة نينوى وخاصة القريبة من الحدود السوري شمال غربي الموصل تشهد تسلل عناصر داعش الذين ينفذون عمليات ضد القوات العراقية والمدنيين على الرغم من إعلان الحكومة العراقية قبل أكثر م عام الانتصار على تنظيم داعش عسكريا.