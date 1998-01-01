غرينبلات "يغرد" بشان صفقة القرن!

واشنطن /سما/

قال جيسون غرينبلات مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للمنطقة، مساء اليوم الثلاثاء، إن الإدارة الأمريكية لن نكشف عن تفاصيل خطة السلام مسبقا".

وأضاف في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر أعرب عن تقديره لتفاصيل الخطة، لكنه أشار إلى أن "التكهنات" بشأن هذه القضية يلحق ضررا بالجهود ودعا إلى وقف ما اسماها بالتخمينات فيما يتعلق ببنود صفقة القرن.

Jared, @USAmbIsrael & I sincerely appreciate all of the interest in our peace efforts over the past 2 yrs. But, we're not going to reveal details of the plan ahead of time. Cont’d speculation doesn't help anyone & harms the effort. We kindly suggest a stop to the guessing games. — Jason D. Greenblatt (@jdgreenblatt45) ١٦ أبريل ٢٠١٩

واضاف"إننا نعمل بجد على صياغة ما نراه خطة عادلة وواقعية وقابلة للتنفيذ، واتفاقات عادلة تتطلب حلولاً وسطية، ويمكن فقط للأطراف نفسها حل النزاع، ونعتقد أن خطتنا يمكن أن تساعدهم".

We’ve been working hard drafting what we believe is a fair, realistic & implementable plan. Fair agreements require compromises. Only the parties themselves can resolve the conflict. We believe our plan can help them do this. — Jason D. Greenblatt (@jdgreenblatt45) ١٦ أبريل ٢٠١٩

ذكرت صحيفة واشنطن بوست أمس أن خطة ترامب تتضمن مقترحات عملية لتحسين حياة الفلسطينيين، لكنها ستمنع على الأرجح قيام دولة فلسطينية ذات سيادة إلى جانب إسرائيل.