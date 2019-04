غرينبلات "يغرد" بشان صفقة القرن!

قال جيسون غرينبلات مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للمنطقة، مساء اليوم الثلاثاء، إن الإدارة الأمريكية لن نكشف عن تفاصيل خطة السلام مسبقا".

وأضاف في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر أعرب عن تقديره لتفاصيل الخطة، لكنه أشار إلى أن "التكهنات" بشأن هذه القضية يلحق ضررا بالجهود ودعا إلى وقف ما اسماها بالتخمينات فيما يتعلق ببنود صفقة القرن.

Jared, @USAmbIsrael & I sincerely appreciate all of the interest in our peace efforts over the past 2 yrs. But, we're not going to reveal details of the plan ahead of time. Cont’d speculation doesn't help anyone & harms the effort. We kindly suggest a stop to the guessing games.