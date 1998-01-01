سكرتير الحزب الديمقراطي الإيطالي: نحن مع عملية السلام على أساس حل الدولتين

روما /سما/

أكد سكرتير الحزب الديمقراطي الإيطالي، رئيس إقليم اللاتسيو نيكولا زينغاريتي، اليوم الثلاثاء، أن حزبه يتبنى دائما عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، على أساس حل الدولتين.

وقال الأمين العام للحزب خلال عرض برنامج الحزب في الانتخابات البرلمانية الأوروبية بمقر نقابة الصحفيين الأجانب في روما، إن الحزب الديمقراطي يدعم دائما عملية السلام المبنية على حل الدولتين (دولة فلسطين ودولة اسرائيل).

وأضاف أن الحزب سيعمل على أن يكون دور الاتحاد الاوروبي في خدمة الديمقراطية والسلام، وأن العمل الاستراتيجي لتوحيد السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، الذي تم تقديمه على مدار السنوات الخمس الماضية من قبل الممثل السامي فيديريكا موغيريني، وأعطى مزيدًا من التماسك للسياسة الخارجية الأوروبية في خدمة السلام والتعاون الدولي وتعزيز الديمقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان وسيادة القانون.

وأكد زينغاريتي أنه يجب استئناف هذا العمل وإعادة إطلاقه بقوة، كي تتمكن أوروبا من ممارسة مسؤوليتها الجماعية والتأثير في السياسة الدولية.